Delusione e sorpresa per quanto previsto in manovra per il settore farmaceutico. È questo il commento di Farmindustria, l’Associazione delle imprese farmaceutiche, che, nonostante l’apprezzamento per quanto previsto per il fondo dei farmaci innovativi, è delusa dall'assenza di un innalzamento del tetto della spesa farmaceutica e dall’articolo 57, che dovrebbe ridurre le quote di spettanza, e dunque i margini, delle aziende farmaceutiche a favore della distribuzione.