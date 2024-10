“Bisogna creare un ecosistema che da una parte riesca a attrarre capitali e investimenti esteri in Italia, e dall'altra riesca a dare prospettive di crescita ai giovani talenti premiando l'innovazione" . Queste le parole di Onofrio Mastandrea, amministratore delegato e Regional Vice President, Incyte Italia in occasione della seconda edizione del Forum Incyte sulla Ricerca, svoltosi a Roma e promosso dall’azienda biofarmaceutica Incyte Italia, in collaborazione con Formiche e Healthcare Policy.