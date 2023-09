Medicina: Speziale (Gvm), ‘formazione e tecnologia cardini in cardiochirurgia’

"Gvm è un gruppo ospedaliero internazionale leader nelle malattie cardiovascolari. Da un anno abbiamo aperto, all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma, un reparto di cardiochirurgia accreditato col Ssn. La cardiochirurgia è cambiata molto negli ultimi 20 anni grazie all’avanzamento tecnologico e tecnico: la formazione è un cardine importante, per questo oggi stiamo tenendo, all’ospedale San Carlo di Nancy un corso avanzato di ecocardiografia transesofagea 3D. Abbiamo anche prodotto dei format di lavoro per gli operatori nell’insieme dell’associazione Mitral Academy che si occupa di cultura per la valvola mitralica”. Lo ha dichiarato il professor Giuseppe Speziale, Coordinatore della Cardiochirurgia di Gvm Care & Research.