Rischio salmonella, ritirati lotti uova

(Fotogramma)

Richiamati lotti di uova di gallina fresche da un allevamento in batteria per rischio microbiologico da Salmonella enteriditis. Ne dà notizia il sito del ministero della Salute. Le uova sono state richiamate dal produttore Avicola Sagittario di Galante & C. I lotti interessati sono 081118/3 - 111118/3 - 131118/3 con scadenza 08/11/18-11/11/18-13/11/18, prodotti nello stabilimento C. da Strangolata di Bugnara (L'Aquila). L'indicazione ai consumatori è quella di riconsegnare il prodotto al punto vendita.