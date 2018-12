(Foto Unicef)

Primo vaccino al mondo portato da un drone a un bambino in un'isola del Pacifico. L'Unicef ha annunciato che Joy Nowai, un bimbo di un mese, è diventato il primo piccolo al mondo a cui è stato consegnato un vaccino da un drone in un’isola remota a Vanuatu, paese nel Pacifico del Sud. Il drone ha percorso circa 40 chilometri di un aspro terreno montagnoso, da Dillon’s Bay, nella zona a ovest dell’isola, fino a quella orientale nella remota Cook’s Bay, dove 13 bambini e 5 donne in stato di gravidanza sono stati vaccinati da Miriam Nampil, un’infermiera abilitata. Cook’s Bay, una piccola comunità che non ha un centro medico o elettricità, è accessibile soltanto a piedi o con piccole barche locali.

"Il piccolo volo del drone di oggi è un grande salto per la salute globale", ha dichiarato Henrietta H. Fore, direttore generale dell’Unicef. "Con il mondo che combatte ancora per vaccinare i bambini più difficili da raggiungere, la tecnologia dei droni può essere un punto di svolta per superare l’ultimo miglio per raggiungere tutti i bambini". I vaccini sono infatti difficili da trasportare, visto che devono rimanere a temperature specifiche. Località con un clima caldo, come Vanuatu, che è composta da oltre 80 isole remote e montagnose che si estendono lungo 1.300 chilometri e con strade limitate, rappresentano una sfida. Come risultato, circa il 20% dei bambini del Paese - 1 su 5 - non riceve i vaccini essenziali per l’infanzia.

"È estremamente difficile trasportare ghiacciaie per tenere i vaccini al freddo mentre si attraversano fiumi, montagne, attraverso la pioggia, scogliere rocciose. Mi sono affidata alle barche, i cui viaggi spesso vengono cancellati a causa del cattivo tempo", ha dichiarato Miriam Nampil, l’infermiera che ha somministrato il primo vaccino al mondo portato da un drone. "Visto che il percorso è spesso lungo e difficile, posso andare lì solo una volta al mese per vaccinare i bambini. Ma ora, con questi droni, possiamo sperare di raggiungere molti più bambini nelle aree più remote dell’isola".

Durante il volo del drone su Erromango, una delle isole di Vanuatu, i vaccini sono stati portati in cassette di polistirolo con ghiaccio e con un registratore di temperatura. Un indicatore elettronico si attivava se la temperatura dei vaccini oscillava oltre livelli accettabili. Questa è anche la prima volta a livello mondiale che un governo prende accordi contrattuali con una compagnia commerciale di droni per trasportare vaccini alle aree remote. Nel lungo termine, il governo di Vanuatu è interessato a integrare il trasporto di vaccini con droni nel suo programma di vaccinazione nazionale e a utilizzare droni su più larga scala per distribuire articoli medici. I dati dei test saranno inoltre usati per mostrare come i droni possono essere utilizzati commercialmente in situazioni simili in tutto il mondo.

"Il trasporto del vaccino di oggi, primo nel suo genere, ha un potenziale enorme non solo per Vanuatu, ma anche per le migliaia di bambini che non stanno ricevendo vaccini nel mondo", ha concluso Fore. "Questa è innovazione nella sua forma migliore, e dimostra come possiamo liberare il potenziale del settore privato per il bene superiore dei bambini del mondo".