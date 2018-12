Fecondazione, bimba in provetta grazie a colletta su Fb

(Fotogramma)

Una 'colletta' su Facebook per coronare il sogno di un bambino. E' successo a una coppia di giovani inglesi, entrambi ex malati di tumore, che grazie al denaro, raccolto tramite gli 'amici di social' hanno potuto pagare un trattamento di fecondazione in vitro e avere una bambina, nata pochi giorni fa. La storia di Marisha Chaplin, 26 anni, e Jon Hibbs, 29 anni, di Cotgrave, nel Nottinghamshire, e che si sono incontrati proprio mentre si sottoponevano alla terapia contro il cancro, è riportata sulla Bbc news on line.

I due avevano già avuto una figlia attraverso la fecondazione in vitro, ma non potevano permettersi un secondo trattamento. Un gruppo di mamme, frequentato da Marisha su Fb, ha raccolto segretamente 2.000 sterline per la coppia, nonostante fra di loro non si fossero mai incontrate. Così, qualche tempo dopo, è nata Isla, tramite parto cesareo. La neomamma ha dato subito la notizia ai membri del gruppo di Facebook.