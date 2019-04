Cibo che cura, Sapia: "Dal Gemelli un'ottima notizia"

(Fotogramma /Ipa)

"E' un'ottima notizia che al Gemelli di Roma abbiano messo a punto alimenti con cui integrare le cure di patologie rare e ricavato formulazioni per pazienti particolari, anche in vista di interventi chirurgici o di terapie debilitanti, con lo scopo di colmare le carenze di nutrienti specifici volti a migliorare la salute e la qualità della vita". Lo afferma, in una nota, il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Sapia in Commissione Affari sociali della Camera, commentando la notizia di una nuova linea di alimenti a fini medici speciali in arrivo nei prossimi mesi.

"Si tratta - prosegue - di un approccio nuovo e da incoraggiare, che in Italia è già seguito in ambito veterinario e con risultati ragguardevoli. La scienza, che da tempo considera il ruolo chiave dell'alimentazione per la salute umana, progredisce e fa sperare bene per il futuro".

"Questi significativi passi in avanti della ricerca applicata devono spingere la politica a immaginarne possibili utilizzi, ai fini della tutela della salute, in diversi ambiti pubblici. Ho in mente un'apposita proposta di legge che vorrò presentare al più presto", conclude Sapia.