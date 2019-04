Le 6 virtù del cioccolato extra dark per salute e bellezza

Non è una minaccia per la linea ma al contrario può aiutare a bruciare calorie. E poi contribuisce a ritrovare il relax, combatte l’ansia e ha una preziosa funzione antiossidante. A 'promuovere' il cioccolato in vista della Pasqua è la naturopata Cristina Settanni, Flower Therapist, autrice del libro 'Fiori del bene', docente presso il College of Naturophatic Medicine CNM Italia. Il tutto a una sola condizione: che sia extra fondente, meglio ancora se arricchito da fave di cacao.

"Il cioccolato che fa bene a salute e bellezza è solo quello extra fondente con una percentuale di cacao uguale o superiore al 70% - spiega Settanni - il cacao è infatti un alimento antiossidante, antidepressivo naturale, energetico, anti-carie e persino di aiuto per ottenere il peso forma. Proprietà, invece, assenti nel cioccolato bianco o in quello al latte. Occorre quindi leggere sempre attentamente l'etichetta: i prodotti più sani sono quelli con una bassissima percentuale di zucchero e la più alta percentuale di cacao. Meglio ancora se arricchito dai semi". Ecco allora le proprietà benefiche del cioccolato:

1) Migliora la concentrazione: il cioccolato ha la capacità di mantenere la mente sveglia e attiva e donarci, in modo gratificante, l'energia necessaria per affrontare gli impegni della giornata. Merito della teobromina e della caffeina, sostanze contenute nel cacao, che mantengono la mente lucida dando la giusta carica. "Quaranta grammi di cioccolato extra-fondente al giorno possono essere di grande supporto nei momenti di surmenage fisico e mentale".

2) Migliora l'umore: le donne sono le più grandi consumatrici di cioccolato ma forse non tutte sanno che il cacao è ricchissimo di magnesio, un minerale che agisce da anti-ansia, miorilassante e contrasta i crampi, quindi risulta molto benefico nella sindrome premestruale e durante il ciclo. Inoltre, il cioccolato è un vero e proprio anti-depressivo naturale: grazie alla feniletilamina che stimola la produzione di serotonina aiutando il buon umore.

3) Anti-age: il cioccolato è anche utile a chi desidera combattere la produzione di radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare: il cacao agisce come potente antiossidante sulle nostre cellule. Il merito va a catechine e flavonoidi: entrambe le sostanze agiscono contrastando la produzione naturale di radicali liberi, legata allo stress e all'età, proteggendo così le cellule dei nostri organi.

4) Brucia calorie se è extra fondente: una piccola porzione di cioccolato extra fondente al giorno, con un contenuto in cacao pari o superiore al 75%, contribuisce a stimolare il metabolismo; la caffeina e la teobromina aumentano la termogenesi nel tessuto adiposo, soprattutto a livello addominale. In tal modo anche il metabolismo si attiva e si consumano più calorie. Molto benefici, a questo scopo, sono proprio i semi del cacao. Il cacao viene utilizzato anche nelle creme anticellulite e nei trattamenti snellenti: le sue sostanze hanno mostrato un effetto drenante e tonificante anche sulla pelle, spiega l'esperta.

5) Migliora la passione: il cioccolato è anche considerato un goloso afrodisiaco. Tra le sostanze contenute nel cacao ritroviamo infatti l'anandamide, un neurotrasmettitore che crea una condizione psicofisica di grande benessere e, dunque, predispone alle effusioni amorose, e la feniletilamina sostanza in grado di rilasciare dopamina e di stimolare eccitazione e attrazione.

6) Antibatterico naturale: quando la percentuale di cacao nel cioccolato è superiore all’80%, il cioccolato svolge anche azione di protezione dei denti dalla carie grazie ad antibatterici naturali. Tutto il contrario per il cioccolato al latte o quello bianco, che favoriscono carie e proliferazione di batteri a causa dell'elevato contenuto di zuccheri.