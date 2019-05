In piazza con Telethon per le malattie rare

In più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno di nuovo protagoniste le 'mamme rare' che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini: il 4 e il 5 maggio torna infatti 'Io per lei', la campagna di primavera di Fondazione Telethon e Uildm - Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie neuromuscolari. La campagna è un racconto corale che mette le mamme 'rare' e il loro impegno al centro, chiedendo a tutti di attivarsi per un grande obiettivo comune: la lotta alle malattie genetiche rare.

Nelle piazze saranno allestiti banchetti dove i volontari di Fondazione Telethon e Uildm, di Avis volontari sangue, Anffas - Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e Unpli - Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia distribuiranno i Cuori di Biscotto, un regalo perfetto per festeggiare la mamma, con una donazione minima di 12 euro: la campagna sarà on air infatti in prossimità di una ricorrenza importante come quella della Festa della Mamma.

"Fondazione Telethon è da anni al fianco di chi vive con una malattia genetica rara, attraverso una ricerca scientifica di eccellenza che ha permesso di curare patologie insidiose, troppo spesso trascurate proprio a causa della loro rarità. Tutto ciò avviene grazie al supporto degli italiani che, con le donazioni, ci permettono di continuare a tenere fede al nostro impegno verso chi affronta le difficoltà di una malattia genetica rara e le loro famiglie", commenta Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon.