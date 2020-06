Grillo: "Orgoglio per giovani ricercatori italiani premiati all'Asco"

"E' con estremo orgoglio e soddisfazione che faccio i miei complimenti ai 15 giovani ricercatori italiani, tra i 27 e i 38 anni, che ritireranno al Congresso mondiale di oncologia (Asco) di Chicago il 'Merit Award', il premio per le ricerche più promettenti per la lotta al cancro. Questa è l’Italia migliore di cui andare orgogliosi". A scriverlo in un post su Facebook è la ministra della Salute, Giulia Grillo.