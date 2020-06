Hans Gram, chi è il medico del doodle di Google

Il 'doodle' di Google è dedicato a Hans Joachim Christian Gram, medico, patologo e farmacologo danese, nato il 13 settembre del 1853. A lui si deve la scoperta della colorazione di Gram da cui deriva la classificazione dei batteri in Gram-positivi e Gram-negativi. La tecnica della colorazione venne effettuata dal medico danese nel 1884 a Berlino. Il lavoro di Gram viene utilizzato tutt'oggi per classificare i batteri e valutare quale tipo di antibiotico utilizzare per combatterlo.