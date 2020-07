Rod Stewart: "Dopo 3 anni libero dal cancro"

(Foto Fotogramma/Ipa)

La star della musica inglese Rob Stewart è guarito dal cancro alla prostata che lo aveva colpito tre anni fa. Il cantante, 74 anni, è intervenuto sabato ad un evento benefico di raccolta di fondi per la ricerca oncologica European Tour Foundation charity e ha dichiarato di essere "libero della malattia e fortunato perché il tumore era stato scoperto, grazie ad un controllo, in una fase non avanzata", si legge sul 'Telegraph'.

Stewart non è il solo ad aver combattuto contro il tumore, che ha colpito anche l'attore Stephen Fry, il musicista Nile Rodgers e l'attore premio Oscar Jim Broadbent.

Fry ha annunciato lo scorso anno di avere il cancro alla prostata ed è diventato un testimonial della campagna di prevenzione 'Men, We Are With You' di Prostate Cancer Uk.