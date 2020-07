"Fino a 5 anni solo acqua e latte", il monito dei pediatri Usa

(Fotogramma)

Nei giorni in cui in Italia si discute di una possibile tassa su merendine e bibite zuccherate, un gruppo di scienziati americani pubblica nuove linee guida nutrizionali per i bambini, descrivendo in dettaglio cosa dovrebbero essere autorizzati, o meno, a bere nei primi anni di vita. Le raccomandazioni sono di Healthy Eating Research, un gruppo di sostegno alla nutrizione, sono tra le più complete e restrittive rilasciate fino ad oggi e 'tuonano': fino a 5 anni, solo acqua e latte per i più piccoli.

Le linee guida sono state sviluppate da esperti dell'American Academy of Pediatrics, dell'Academy of Nutrition and Dietetics, dell'American Heart Association e dell'American Academy of Pediatric Dentistry, e sono dunque estremamente autorevoli, ricorda il 'New York Times'. Ricordano che, nei primi 6 mesi di vita, è raccomandato solo il latte materno o quello sostitutivo. L'acqua può essere aggiunta alla dieta a 6 mesi, mentre i neonati che ricevono latte artificiale possono passare al latte di mucca a 12 mesi.

Ma - si sottolinea - nei primi cinque anni, i bambini dovrebbero bere principalmente latte e acqua, e non dovrebbe essere data loro alcuna bevanda con zucchero o altri dolcificanti, comprese bevande ipocaloriche o dolcificate artificialmente, latte al cioccolato o altro latte aromatizzato, bevande contenenti caffeina o altri prodotti anche se presentati come 'per bambini'.

Anche le bevande a base vegetale, come latte di mandorle, riso o avena, dovrebbero essere evitate. E questo stupirà i genitori che usano questi prodotti come alternativa al latte 'classico'. Il motivo è che anche queste possono contenere zuccheri aggiunti.

Quanto ai succhi di frutta, il gruppo di esperti ha sentenziato che i bambini piccoli dovrebbero bere meno di una tazza di succo (sempre al 100% frutta) al giorno, mentre "quasi la metà dei piccoli dai 2 ai 5 anni negli Stati Uniti bevono bevande zuccherate ogni giorno, cosa che sappiamo aumenta il loro rischio di obesità, diabete e altri problemi di salute", ha affermato Megan Lott, vicedirettore di Healthy Eating Research. "Queste raccomandazioni, infondo, semplificano tutto per i genitori: acqua, latte e quantità limitate di succo di frutta al 100%", ha aggiunto.