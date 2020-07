Cieca a 4 anni per colpa dell'influenza

Sta commuovendo gli Stati Uniti la storia della piccola Jade, 4 anni, quasi morta a causa di una brutta influenza dopo la quale è rimasta cieca. Non si sa ancora se recupererà la vista, e i genitori - raccontando la vicenda - hanno lanciato un appello: ''Fate vaccinare i vostri bambini''. A illustrare la storia della malattia di Jade DeLucia è la 'Cnn': la bimba, che non era stata vaccinata, ha preso l'influenza qualche giorno prima di Natale, e le sue condizioni sono apparse subito gravi. I genitori l'hanno portata in pronto soccorso, e la piccola ha passato quasi due settimane nell'unità di terapia intensiva dell'University of Iowa Stead Family Children's Hospital.

"E' stata fortunata a essere sopravvissuta - ha commentato uno dei suo medici, la neurologa Thereza Czech - è una piccola combattente. E penso sia stata super fortunata". I genitori, che hanno perso il lavoro per assisterla e si trovano ora a fronteggiare i costi (molto salati) delle cure, hanno dato vita a una pagina di raccolta fondi. La piccola era perfettamente sana prima di contrarre l'influenza, sottolineano ripercorrendo le tappe della malattia. Nel corso del ricovero le è stata diagnosticata un'encefalopatia acuta necrotizzante, dovuta all'influenza. Quando Jade si è ripresa, i genitori hanno notato che non dava segno di notare il suo animaletto preferito, un unicorno bianco di peluche. Solo dopo la visita di un oculista si è capito che il problema non era legato agli occhi, ma al cervello della bimba. La malattia ha 'intaccato' l'area cerebrale legata alla percezione visiva.

I medici non sanno ancora dire se la bimba recupererà la vista. Bisognerà aspettare i prossimi 3-4 mesi. Nel frattempo la piccola sta facendo progressi, e i genitori si battono per sensibilizzare sull'importanza del vaccino. "Il mio obiettivo è poter evitare anche a uno solo di ammalarsi - ha detto la mamma di Jade, Amanda Phillips - è terribile vedere tuo figlio soffrire così".

IL VIROLOGO - "L'influenza ha solitamente un decorso benigno, ma talvolta può avere gravissime conseguenze. Meglio evitare, meglio vaccinare". Lo scrive su Facebook il virologo Roberto Burioni, dopo la vicenda della piccola Jade, la bimba americana di 4 anni che ha rischiato la vita - e potrebbe aver perso la vista - a causa di una brutta influenza.