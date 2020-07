Burioni: "Ricetta Trump? Da disinformazione danni tragici"

(Fotogramma)

Iniezioni di disinfettante e bagni di sole. Sulla 'ricetta Trump' contro il nuovo coronavirus la prima reazione del virologo Roberto Burioni, che della lotta alle fake news ha fatto una missione, è: "Su simili affermazioni non ho commenti da fare, sinceramente". Un'osservazione però l'esperto la aggiunge: "In momenti come questo - dice all'Adnkronos Salute - tutti coloro che hanno grandi responsabilità devono misurare le parole, perché i danni della disinformazione medica possono essere tragici".