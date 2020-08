Puglia, al via sperimentazione con plasma guariti

Fotogramma

La Regione Puglia avvia la sperimentazione per la immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti guariti da infezione Covid-19. L’Azienda Ospedaliera - Università di Padova ha confermato la collaborazione con la Regione Puglia per la determinazione del titolo di anticorpi neutralizzanti anti-Sars-CoV-2 sui campioni di sangue di pazienti guariti. Intanto l'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata sta completando gli adeguamenti organizzativi necessari all'esecuzione del test, quindi entro poche settimane anche la Puglia potrà contare di un laboratorio per la sperimentazione sul proprio territorio. “Saranno coinvolti nella sperimentazione tutti i reparti Covid pugliesi individuati dal piano ospedaliero dell’emergenza”, dichiara il presidente della Regione Michele Emiliano.

“La battaglia contro il Covid passa così dalla difesa e dalla prevenzione, all’attacco, attraverso la ricerca. Sono pochissimi in Italia i laboratori per la determinazione del titolo di Anticorpi neutralizzanti: da un lato quindi ci stiamo attrezzando per avere a Foggia con l'Istituto zooprofilattico tutto il necessario e dall'altro facciamo rete con altre eccellenze italiane, si parte subito con la collaborazione con il Laboratorio di microbiologia dell’Azienda Ospedaliera e universitaria di Padova che ringrazio. E ringrazio sin d’ora tutti i pugliesi guariti che stanno dando il loro assenso alla donazione di plasma. Un piccolo gesto di enorme importanza per tutti”.

Il Comitato etico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari il 10 aprile scorso ha approvato il protocollo ‘Studio interventistico per valutare l’efficacia e la sicurezza della immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti guariti da infezione Covid-19 (‘convalescent plasma’ o ‘plasma iperimmune’), nel trattamento delle forme moderate/severe di Covid-19 . Il 16 aprile è stato approvato in via definitiva dal Centro Nazionale Sangue. Secondo una prima stima del direttore del Centro Regionale Sangue, ci sono già 50 pazienti guariti potenziali donatori dimessi dall’Azienda Policlinico, oltre i pazienti dimessi dagli altri Ospedali Covid regionali , che potrebbero avere le caratteristiche richieste dal protocollo.

La sperimentazione verrà dunque estesa a tutto il territorio regionale. In questa fase, il Centro Regionale Sangue dovrà organizzare l'applicazione del protocollo in collaborazione con i Servizi trasfusionali degli Ospedali Covid, al fine di poter reclutare i pazienti. La Regione confida “nel gesto di solidarietà dei pazienti guariti, perché possano contribuire a donare speranza a chi è affetto da Covid”.“La terapia con il plasma, già utilizzata per Ebola e Sars - spiega Angelo Ostuni, direttore dell'Unità operativa di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Bari - è una immunoterapia passiva sperimentale e consiste nella somministrazione al paziente degli anticorpi presenti nel plasma dei pazienti guariti.

Le unità operative di Malattie Infettive e Medicina Interna ‘Murri’ del Policlinico di Bari ci hanno già trasmesso un elenco di pazienti guariti che stiamo contattando per fare lo screening iniziale pre-donazione. Sulla base della valutazione anamnestica potremo individuare gli idonei alla donazione del plasma. Per l'applicazione terapeutica, prevista in pazienti con malattia di grado moderato e severo, si farà riferimento ai reparti clinici di Rianimazione e Pneumologia”.

Per il direttore del dipartimento Politiche per la Salute, Vito Montanaro “la campagna ‘donaemozioni’ ha ancora più valore in questo particolare periodo. Pur comprendendo la volontà dei pazienti guariti dal Covid di cancellare l'esperienza vissuta, la donazione del proprio plasma, può aiutare a guardare al futuro con ottimismo, nella consapevolezza di aver aiutato chi ancora sta soffrendo”. “Firmiamo una convenzione tra Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari e Azienda ospedaliera Università di Padova che è molto più di un atto amministrativo, è un'alleanza per la ricerca e rappresenta una scommessa per il futuro – dichiara il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore – la collaborazione tra aziende ospedaliere e sistemi sanitari che permette sperimentazione e innovazione e mette a confronto le eccellenze scientifiche costituisce il più efficace patto per la salute che possiamo stipulare con i cittadini”.