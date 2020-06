Chirurgia: primo impianto protesi biologica a entrambe le ginocchia

Primo intervento in Italia di impianto di femoro rotulea biologica bilaterale in simultanea, a entrambe le ginocchia, su una paziente di 43 anni di Bologna in esiti di seria displasia, causata da una gravissima artrosi con deformazione dei capi articolari. L'intervento è stato realizzato ieri presso l'European Hospital di Roma da Stefano Zanasi e la sua equipe, riferisce una nota dell'ospedale romano. "La possibilità di una ricostruzione completa, customizzata e biologica di entrambe le ginocchia, senza alcun materiale estraneo e senza ricorrere a trasfusioni per alcuna perdita ematica, ha permesso alla paziente di mettersi in piedi, con un carico 'non tutelato' già a 4 ore dall'intervento".

"Questo tipo di ricostruzione non è mai stato realizzato prima - commenta Zanasi, chirurgo ortopedico particolarmente noto nel Regno Unito - e rappresenta il futuro per quei pazienti con determinate caratteristiche che vedono in questo modo migliorare in maniera sostanziale la qualità della vita". L'European Hospital, centro di riferimento d'eccellenza per la cardiologia e cardiochirurgia - conclude la nota - ha recentemente attivato pure una importante collaborazione nell'ambito della chirurgia protesica, con l'equipe di Zanasi.