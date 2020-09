Legumi, cereali integrali e ortaggi: ecco la dieta post lockdown

L'isolamento e il lockdown per l'emergenza Covid-19 hanno fatto esplodere la cucina fai dai te, ma non sempre i risultati sono stati a prova di bilancia. Per rimettersi in forma ecco i consigli di MedicalFatcs.it, il sito fondato dal virologo Roberto Burioni. A curare la dieta post lockdown è il dietista Giacomo Astrua. "Frutta e ortaggi di stagione in grandi quantità, cercando di consumare complessivamente 5 porzioni al giorno. Pranzo e cena devono avere sempre tanti ortaggi, sempre diversi, sia crudi che cotti e la frutta può essere il vostro snack durante la giornata - sottolinea Astrua - Cereali integrali e poco lavorati ci permettono di assumere molte energie e molta fibra, migliorando la digestione e aumentano la sazietà".

"Ovviamente non bisogna esagerare con le dosi e stare attenti ai condimenti. Si possono consumare giornalmente anche i legumi, un ibrido tra un primo ed un secondo piatto, la frutta secca, ottimo snack anche questo e lo yogurt, in abbinamento con dei cereali integrali, è una combinazione perfetta per la colazione - prosegue Astrua - Nella settimana si possono alternare gli alimenti di origine animale come carne, pesce, uova e formaggi e lasciare per le occasioni speciali (compleanni o cene con gli amici) i cibi meno utili come i dolci, gli snack confezionati, gli alcolici e le bevande zuccherate. Ricordatevi ovviamente di bere sempre almeno 2 litri di acqua al giorno, soprattutto ora che arriverà il caldo".

"Ripartiamo dalle sane abitudini e dal monitoraggio del nostro corpo. Penso che tutti dovremmo essere un po' più sensibili all’argomento salute e magari più disposti a seguire uno stile di vita corretto", conclude l'esperto.