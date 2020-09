"Per i bimbi a scuola meglio le visiere delle mascherine"

(Afp)

"Ho visto le immagini della scuola che ha riaperto in Giappone e non c'era una mascherina. Tutti i bambini, anche piccoli, indossavano una visiera di plastica. Mi è piaciuta questa scelta. Secondo me è un modo migliore per cercare anche di educare i bambini". Ne è convinto Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

"Certamente - dice all'Adnkronos Salute - anche quella visiera di plastica finirà un po' storta dopo qualche ora di scuola, ma mi sembra più comoda e funzionale per i bambini, dà maggior respiro. La mascherina probabilmente sparirebbe dopo tre quarti d'ora", sorride.