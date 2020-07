Allarme botulino in zuppa pronta: "Non consumatela"

(Fotogramma)

Allarme botulino in alcune zuppe pronte vendute in Basilicata. L'unità operativa complessa di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Asl di Matera ha emanato un avviso urgente in cui si avvisa la popolazione e in particolare quella del Comune di Scanzano J. che presso il supermercato Penny Market di via Stadio S.N. sono state vendute due confezioni del prodotto alimentare in confezione chiusa: 'Zuppa di farro' gr 620 lotto 320148 scadenze 5-7-10-11-12 luglio 2020.

Il prodotto è stato ritirato dal commercio in quanto presumibilmente contenente botulino, avverte l'Asl. L’acquirente è invitato a non consumare per nessuna ragione il suddetto prodotto e restituirlo con urgenza al sopra citato supermercato.