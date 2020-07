Covid, Iss: bimbi colpiti sono 1,8% dei casi in Italia

Afp

I casi pediatrici di Covid-19 in Italia sono l’1,8% del totale, con un’età media di 11 anni. Piccoli pazienti che nel 13,3% dei casi sono stati ricoverati in ospedale. La fotografia è stata scattata da uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica 'Pediatrics' intitolato 'Covid-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy', a cura del Reparto di epidemiologia, biostatistica e modelli matematici, del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, da cui emerge che un rischio maggiore (più del doppio) risulta associato a patologie preesistenti.