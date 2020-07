Arrivato farmaco anti-cancro irreperibile al Fatebenefratelli Roma

(Fotogramma)

E' arrivato al Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma il farmaco oncologico che era irreperibile in Italia da alcuni mesi. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute. A lanciare l'appello per risolvere la situazione era stata la figlia di un paziente in cura per carcinoma vescicale e a rischio recidiva. La carenza, segnalata dall'Aifa su tutto il territorio nazionale, riguardava il Bcg Medac* (usato dal paziente per i cicli di instillazioni chemioterapiche vescicali) e anche l'alternativa Oncotice* di Msd. E' proprio quest'ultimo ad essere ora disponibile al Fatebenefratelli. Un buona notizia per la famiglia che stava vivendo un vero e proprio incubo.