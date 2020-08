Mal di schiena: l’alternativa agli antidolorifici c’è!

In collaborazione con Bauerfeind Italia

Sei italiani su dieci ne soffrono in modo ricorrente: il mal di schiena può essere considerato ormai una vera e propria epidemia silenziosa, in Italia e non solo, con una portata che sembra oggi coinvolgere non solo le età più mature della vita, ma anche adulti, giovani e giovanissimi!

LE CAUSE

Posture scorrette sul lavoro o durante le ore di studio, mancanza di esercizio fisico, stress, sovrappeso, vita sedentaria e ancora eccessiva tensione dovuta a sforzi improvvisi, attività fisiche particolarmente impegnative e svolte senza allenamento, infortuni muscolari… Queste e molte altre sono le cause all’origine del dolore alla schiena, un dolore che troppo spesso condiziona la qualità delle nostre giornate, rallentando, impedendo o rendendo difficili le attività quotidiane e compromettendo il nostro benessere psicologico.

I RIMEDI

Per una veloce ed efficace riduzione del dolore la soluzione più diffusa è senz’altro l’utilizzo di antidolorifici, mentre un regolare e mirato esercizio fisico, trattamenti a caldo e fisioterapia sono i metodi più diffusi per la riduzione dei sintomi.

Solo nei casi più gravi vengono prescritti giorni di riposo a letto, poiché in generale, ad oggi, il mondo medico concorda nel consigliare una rapida ripresa del movimento fisico, l’unico valido aiuto nel sciogliere in modo duraturo la tensione muscolare all’origine della maggior parte dei dolori alla schiena.

TUTORI E FASCE ELASTICHE PER LA SCHIENA: UN VALIDO AIUTO

Una pratica e salutare alternativa all’utilizzo di antidolorifici è offerta oggi dai tutori per la schiena Bauerfeind: una gamma completa di fasce lombari, body, tutori, busti e corsetti facili da indossare, leggeri, invisibili sotto agli abiti e tecnologicamente all’avanguardia, in grado di offrire un aiuto importante nella riduzione del dolore e di supportare il rapido ritorno ai normali movimenti.

LUMBOTRAIN: LA FASCIA ELASTICA BAUERFEIND

Particolarmente indicata nei casi di lombalgia, affaticamento muscolare e sciatica, LumboTrain è una fascia elastica appositamente studiata per esercitare una compressione mirata sul tratto lombare, per una rapida riduzione del dolore ed un veloce recupero della mobilità.

Il massaggio compressivo circolare esercitato da LumboTrain nella zona lombare risulta particolarmente lenitivo del dolore. Proprio in questa zona agisce infatti la pelotta di frizione triangolare integrata nel tutore: ad ogni movimento, i suoi nodi massaggianti contribuiscono a rilassare le tensioni nell’area della colonna lombare e ad alleviare il dolore.

Rigorosi controlli scientifici hanno dimostrato che grazie a LumboTrain:

la schiena ed i muscoli addominali vengono riattivati

l’utilizzo di antidolorifici viene ridotto del 50%

9 pazienti su 10 possono ritornare alla loro attività fisica più velocemente

Realizzata anche nella versione LumboTrain Lady con design sfiancato, la nuova fascia elastica Bauerfeind per mal di schiena e lombalgia è disponibile presso tutte le migliori sanitarie e ortopedie d’Italia. Vieni a provarla senza impegno e Riscopri il piacere di muoverti in tutta libertà!

Tutte le fasce elastiche ed i tutori per la schiena Bauerfeind esercitano inoltre sui muscoli del dorso una piacevole e importantissima azione massaggiante, il cosiddetto massaggio a frizione, che rilassa i muscoli e offre un validissimo aiuto nella diminuzione del dolore.

Il risultato è quello di una efficace azione di supporto alle terapie e di un rapidissimo ritorno al libero movimento ed alle normali attività quotidiane, per un benessere completo e duraturo.

Bauerfeind: Motion is Life