Stress da Covid per team diabetologia, arriva consulto psicologico online

Un servizio di consulenza psicologica online durante la fase post emergenza Covid-19, per aiutare diabetologi, infermieri, nutrizionisti, dietisti, psicologi, podologi, che tutti i giorni si prendono cura dei pazienti diabetici, a gestire lo stress, migliorare la gestione del disagio emotivo e ridurre il rischio di conseguenze psicologiche a lungo termine. E' "InsideMeDiabete", iniziativa promossa da Novo Nordisk con il patrocinio della Società italiana di Diabetologia (Sid) e dell'Associazione medici diabetologi (Amd) online da oggi sul sito web www.insidemediabete.it.

La pandemia legata al virus SarS-CoV-2 e i mesi di lockdown - si legge in una nota - hanno determinato una emergenza sanitaria e psicologica sia tra i cittadini che tra gli operatori sanitari. Il personale medico e paramedico ha subito pesanti processi di riadattamento lavorativo ed elaborazione di un vissuto carico di ansia e stress, e oggi si trova a fronteggiare un sovraccarico di lavoro a causa del ritorno in ambulatorio dei pazienti diabetici, dopo mesi di isolamento. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato alla sospensione di più di 580.000 visite diabetologiche, di cui 20.000 prime visite.

Una mole di super lavoro che inevitabilmente finirà per minare il benessere psicologico degli operatori sanitari. "Questo è sicuramente vero", dichiara Paolo Di Bartolo, presidente Amd, citando i dati di una indagine condotta prima del Covid-19 in Trentino e Veneto sul vissuto degli operatori sanitari nelle nostre diabetologie dalla quale è emerso che "quasi il 40% dei medici provava una qualche forma di disagio psicologico". Dopo la crisi coronavirus "ipotizziamo che questa percentuale sia fortemente aumentata, sfociando in moltissimi casi in una vera sindrome da burnout. Per questo abbiamo aderito con interesse ed entusiasmo all’iniziativa di Novo Nordisk che è nelle corde della nostra società scientifica, impegnata da anni a inquadrare questi fenomeni di disagio psicologico".

Da non sottovalutare, poi, il carico di stress trasmesso al personale medico dai pazienti per le loro condizioni di salute. Le persone con diabete sono state infatti fra le più colpite e si stima che a livello mondiale dal 20% al 50% dei pazienti Covid fossero diabetici. I pazienti stanno vivendo a loro volta un momento di difficoltà caratterizzato da paura, incertezza e stress, che, in alcuni casi, potrebbe pregiudicare l’aderenza alla terapia e ritardare l’intensificazione della terapia, determinando così un peggioramento delle condizioni cliniche, soprattutto negli anziani, popolazione più fragile ed esposta.

La frustrazione di non riuscire a curare i propri pazienti in modo adeguato e di non offrire un servizio adatto è un’altra componente che alimenta la sindrome da burnout del personale medico. "I centri di diabetologia - riferisce Francesco Purrello, presidente Sid - sono stati chiamati in poche settimane a cambiare il loro modo di lavorare, creando un notevole disagio ai diabetologi costretti a interrompere la loro relazione diretta con i pazienti. Il servizio di consulenza psicologica - sottolinea - sarà utile sia per capire la dimensione del problema sia per dare una risposta immediata e concreta a questo disagio attraverso una serie di colloqui telefonici con gli psicologi".

Il servizio è fornito attraverso uno spazio virtuale online a cui risponde una squadra di 20 psicologi e psicoterapeuti coordinati da un board tecnico-scientifico, che avrà il compito di supervisionare e validare il servizio. La piattaforma è arricchita di informazioni sul diabete, l’impatto del Covid-19 e le conseguenze legate allo stress provocato dall’emergenza sanitaria, costantemente aggiornato con nuovi contributi e informazioni. Attraverso la piattaforma gli operatori sanitari interessati potranno prenotare la consulenza che prevede da 1 a 8 incontri virtuali. Da remoto lo psicologo effettuerà un primo incontro conoscitivo per valutare e concordare il piano di intervento successivo.

"Tutto nasce dal disagio emotivo e dallo stress che gli operatori sanitari delle diabetologie italiane hanno vissuto rispetto a questo momento storico", sottolinea Giuliano Caggiano, Psicologo di Contatto formazione e responsabile di 'InsideMeDiabete'. "Durante i mesi centrali dell’emergenza - riferisce - abbiamo osservato un’impennata delle richieste di consulenza psicologica online che ha denotato una forte domanda di aiuto degli operatori sanitari che non sempre hanno le competenze per la gestione di questa situazione. Da qui a mettere in atto un servizio di consulenza psicologica il passo è stato breve".

"L’impegno della nostra azienda a favore del team diabetologico – conclude Drago Vuina, General manager & Corporate Vice president di Novo Nordisk Italia – va ben al di là dei nostri prodotti e desidera offrire un servizio in grado di aiutare concretamente il personale medico. In questo momento storico, ci sentiamo chiamati a rafforzare il nostro ruolo di responsabilità sociale e il nostro sostegno all’intero team diabetologico per gestire al meglio l’impatto emotivo dell’emergenza post Covid-19".