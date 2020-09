Arriva 'Bonsai', favola che racconta bimbi con nanismo ipofisario

Essere all'altezza è davvero questione di centimetri? Da questa riflessione nasce il libro 'Bonsai', una favola che vuole dare speranza e supporto ai bambini con nanismo ipofisario nell’affrontare la quotidianità. Il libro, scritto e illustrato da Denise Sarrecchia, scrittrice appassionata di arte e animazione - e pubblicato da Gemma Edizioni in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini, che si celebra ogni anno il 20 settembre - ha visto la preziosa collaborazione di Clici - Centro di lingua e cultura italiana e dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il progetto è realizzato grazie al supporto non condizionato di Novo Nordisk, azienda farmaceutica impegnata nella ricerca e nello sviluppo di trattamenti per la cura di patologie croniche e rare, tra cui i disturbi della crescita.

Il libro racconta la storia di Penny una bambina di 7 anni alta solo 70 centimetri. Penny, come ogni bimbo, sogna un mondo perfetto e vive con la fantasia: per superare però la derisione del bullo di turno dovrà prendere consapevolezza di sé e ritrovare il suo posto nel mondo. Attraverso l’interazione con una fioraia, il dono di un bonsai e il potere salvifico dell’immaginazione, Penny trasformerà un ostacolo in un trampolino di lancio per una vita intensa.

"Ho letto questo libro con le lacrime agli occhi, pensando a quanto noi medici che trattiamo con bambini dobbiamo essere molto di più fioraie, in grado di dare fiducia insieme alle terapie", scrive Marco Cappa, direttore della Unità complessa di Endocrinologia dell’ospedale Bambino Gesù nella sua prefazione al libro.

"Ho conosciuto tanti bambini e bambine che si confrontano con la loro statura, sempre troppo limitata rispetto a quella dei coetanei. Essere un bonsai vuol dire avere qualcosa in più. Foglie speciali, nella cui linfa scorrono coraggio e allegria, progetti e sogni", interviene Cinzia Sacchetti, presidente Afadoc - Associazione famiglie di soggetti con deficit Ormone della Crescita e altre patologie rare. Bonsai, i cui proventi andranno in parte ad Afadoc, è acquistabile sul sito della casa editrice www.gemmaedizioni.it. Il testo è disponibile anche in formato audiolibro ed è stato tradotto in inglese e nella lingua dei segni.

Il nanismo ipofisario è una forma di nanismo dovuta a un deficit dell’ormone della crescita; in età pediatrica si stima un’incidenza di 1 su 10.000-30.000 bambini ogni anno, e una prevalenza di 1 su 4000.