Test Covid, Spallanzani: campione saliva affidabile per diagnosi

(Fotogramma)

Test sulla saliva invece del tampone 'classico' per scoprire l'infezione da coronavirus Sars-Cov-2? "Il campione salivare è una valida alternativa al tampone naso-faringeo per la diagnosi molecolare di Covid-19", secondo uno studio condotto all'Istituto nazionale di malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma, in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù della Capitale, lo University College di Londra e l'azienda italiana DiaSorin. "La saliva è un campione diagnostico ideale per eseguire la ricerca del virus e può essere utilizzata con sistemi commerciali già disponibili, veloci e sensibili", spiegano dallo Spallanzani sulla base del lavoro pubblicato su 'Viruses'.

L'obiettivo della ricerca - realizzata "sul numero più consistente di pazienti e di campioni sinora analizzato al mondo, lungo un arco di tempo di diversi mesi", si legge in una nota - era "determinare in maniera rigorosa come si comportano i campioni di saliva in termini di sensibilità nell'identificazione del virus nel corso dell'infezione". I risultati dimostrano appunto che "la saliva è un campione altrettanto valido rispetto al tampone naso-faringeo e al lavaggio bronco-alveolare attualmente utilizzati come 'gold standard' per il rilevamento del Sars-Cov-2 attraverso sistemi Rr-Pcr (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction)".

Il vantaggio è che "il campione salivare è meno invasivo e più facile da raccogliere rispetto al tampone naso-faringeo e, a maggior ragione, rispetto al lavaggio bronco-alveolare". La ricerca condotta all'Inmi Spallanzani indica ora che un campione di saliva "permette di ottenere risultati diagnostici altrettanto affidabili, e apre quindi una nuova prospettiva anche all'industria biomedicale per la realizzazione di nuove generazioni di sistemi diagnostici che permettano l'individuazione del virus in maniera più semplice e rapida, ma altrettanto affidabile di quelli attualmente utilizzati".