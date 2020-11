Covid, Villani (Cts): "Vaccinare bimbi? Lo consiglieremo"

Fotogramma

Consiglierebbe il vaccino contro il coronavirus anche per i bambini? "Certamente sì, l’Italia è il luogo che offre maggiori garanzie sulla sicurezza sull’efficacia dei vaccini, abbiamo dei sistemi di controllo straordinari. Quando sarà possibile vaccinare i bambini, sicuramente sarà consigliato e faremo di tutto per far sì che tutti i bambini che possono usufruirne abbiano a disposizione il vaccino". Lo ha detto a Sky Tg24 Alberto Villani, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) e presidente della Società Italiana di Pediatria.