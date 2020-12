Esodo al Sud e rischi Covid, l'allarme del presidente dei medici

(Photo by Tiziana FABI / AFP)

Il paventato rischio di un esodo al Sud per le vacanze di Natale e fine anno preoccupa il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici Filippo Anelli. "L'esodo c'è già stato nella prima ondata, ma in quel caso le conseguenze non sono state drammatiche come si temeva, anche grazie al lockdown e al fatto che il virus non era diffuso come oggi su tutto il territorio nazionale. Adesso la situazione è ben diversa, e non so davvero se le cose vadano meglio al Nord o al Sud. Qui in Puglia - testimonia il presidente dei medici all'Adnkronos Salute - la situazione è davvero difficile. Ecco perché il mio messaggio è: restate a casa, è più sicuro. Ci saranno occasioni per abbracciarsi e tornare a stare insieme senza rischi".

Per Anelli "occorre un grande senso di responsabilità: rispettate le misure e fidatevi dei medici e delle loro indicazioni", conclude.