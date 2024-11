Merck, Fontana (Confindustria): “Realtà protagonista del settore farmaceutico italiano”

“L’Italia nel settore farmaceutico non è seconda a nessuno, siamo primi in Europa come fatturato e come turnover. Il Mezzogiorno gioca un ruolo da protagonista, Merck è l’esempio migliore che proponiamo in Puglia. Il made in Italy nel settore farmaceutico è riconosciuto come eccezionalmente valido: ilo sito Merck di Modugno fornisce oltre 150 paesi del mondo”. È quanto dichiarato da Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, durante l’evento “Scienza e tecnologia per creare valore” svoltosi presso lo stabilimento Merck di Modugno (Bari). “Capitale umano, capacità imprenditoriale e volontà delle politiche regionali – ha concluso - sono elementi che contribuiscono a creare un Mezzogiorno in grado di produrre ricchezza”