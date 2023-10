Merck, in Italia 'Curiosity Cube' per formare e divertire sulle Stem

Arriva in Italia il tour europeo del 'Curiosity Cube', il laboratorio mobile di Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, che rende divertente l’apprendimento delle discipline Stem (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica). Il container mobile all’interno del quale saranno svolti esperimenti pratici, per avvicinare i giovanissimi a queste materie molto richieste, sarà oggi e domani a Melzo (Milano), presso l’IC Giuseppe Ungaretti e il 30 a Colleretto Giacosa (Torino), all’Istituto di Ricerche Biomediche ‘Antoine Marxer’ - Rbm in una giornata che coinvolgerà studenti delle scuole di Ivrea, Banchette, Samone, Vistrorio e Loranzè.

Più di 600 giovanissimi tra gli 8 e i 13 anni avranno così modo di divertirsi e imparare partecipando agli esperimenti condotti da dipendenti Merck, dando ai ragazzi l’opportunità di connettersi con veri e propri scienziati e ricercatori e di scoprire dai diretti interessati il potenziale di una carriera in ambito Stem. “Negli ultimi anni - afferma Jan Kirsten, presidente ed amministratore delegato Healthcare di Merck Italia - nel mondo dell’industria e della ricerca c’è una crescente domanda di professionisti con elevate competenze tecnico-scientifiche, alla quale purtroppo non sempre corrisponde un’offerta ugualmente elevata. Come azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, particolarmente attenta ai bisogni delle generazioni più giovani e alla valorizzazione dei loro talenti, promuoviamo un’iniziativa come il Curiosity Cube per stimolare la curiosità di bambini e ragazzi verso l'affascinante mondo delle scienze. Il nostro obiettivo - sottolinea - è rendere le scienze sempre più accessibili e interattive, dimostrando tutte le potenzialità che queste discipline possono esprimere".

Prima di arrivare in Italia, il tour europeo 2023 del Curiosity Cube ha già toccato 29 città in 11 nazioni differenti, con un programma completamente rinnovato, in cui gli studenti possono interagire con tecnologie come la realtà virtuale, che rendono l'apprendimento divertente e coinvolgente. Agli studenti vengono proposti esperimenti sui contaminanti, considerando la tematica dal punto di vista di uno scienziato. Nel corso degli esperimenti i giovani studenti potranno: analizzare le prove della contaminazione in una varietà di campioni e capire come gli ambientalisti cercano di mitigarne l'impatto negativo; lavorare con la tecnologia della realtà virtuale, per scoprire quali contaminanti si trovano comunemente sulle superfici delle aule e imparare ad arrestarne la diffusione e utilizzare strumenti scientifici per eseguire test di controllo qualità su diverse bevande e determinare se sono presenti dei contaminanti. Per saperne di più sul laboratorio scientifico mobile Curiosity Cube e scoprire il programma del tour 2023, è possibile visitare il sito TheCuriosityCube.com. Curiosity Cube è anche su Instagram: @curiositycube_merck.