Mix sostanze naturali aiuta a dimagrire 'trasformando' grasso, studio

Nel tentativo di comprendere in che modo i 'geni della longevità', appartenenti alla ormai nota famiglia dei geni Sirt, possono allungare la durata della vita in buona salute, un gruppo di ricercatori italiani ha individuato un composto in grado di favorire la perdita di peso e di prevenire l’accumulo di grasso 'cattivo'. Si tratta di un mix di molecole naturali, che includono, tra le altre, pterostilbene, polidatina, onochiolo, gymnema sylvestre, sinefrina, forskolina, tè verde, neopuntia, capace di trasformare il grasso bianco, quello 'cattivo' che si accumula e porta in su la lancetta della bilancia, in grasso bruno, cioè in quello 'buono' che il nostro organismo brucia per produrre energia.

L’efficacia del composto, prodotto da un’azienda americana che si occupa di creare integratori che stimolano la produzione naturale di sirtuine, è stata dimostrata in uno studio dell’Università Tor Vergata di Roma, dell’Irccs San Raffaele di Roma e dell’Università di Napoli Federico II, pubblicato sulla rivista 'Cell' e da poco disponibile in commercio. "Il composto è in grado di inibire la proliferazione degli adipociti e il rilascio di molecole pro-infiammatorie, come l’interleuchina-6 e la leptina, l’ormone responsabile della sensazione della fame", spiega David Della Morte Canosci, autore dello studio e professore di Medicina Interna presso il Dipartimento di Medicina dei sistemi dell’università di Roma Tor Vergata. "Ma cosa ancora più straordinaria, il composto ha promosso la ‘trasformazione’ del grasso ‘bianco’ in ‘bruno’ attraverso l’aumento dei livelli di espressione di alcuni geni legati al grasso ‘buono’, come ad esempio UCP1”, aggiunge.

A differenza dei farmaci anti-obesità nuovi che stanno riscuotendo un grande successo, come semaglutide, e per i quali sono state riscontrate resistenze (in alcuni pazienti obesi non funzionano) e l'insorgenza di eventi avversi, il nuovo composto rappresenta un'alternativa naturale e priva di rischi per la perdita di peso. "L'unico effetto collaterale documentato è l’aumento della longevità, oltre che una maggiore protezione contro il diabete, le malattie cardiache e neurodegenerative", sottolinea.