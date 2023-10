Monti: “Quasi il 60% degli anestesisti sono donne e il trend è in crescita, ma poche raggiungono ruoli di coordinamento, di direzione. Noi donne dovremmo imparare ad avere una diversa modalità di porci e ad avere una determinazione maggiore per ambire a certi ruoli, le competenze professionali non ci mancano" afferma Gianpaola Monti, Responsabile Comitato di Comunicazione Siaarti, durante il 77esimo Congresso Siaarti.