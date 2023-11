MSD Animal Health ha lanciato il primo Libro Bianco in Italia dedicato a One Health, sottolineando l'interconnessione tra benessere umano, animale ed equilibrio ambientale. Il progetto multidisciplinare "One Health: sostenibilità, benessere e prevenzione" ha coinvolto giornalisti, docenti universitari ed esperti del settore, affrontando la necessità di un approccio integrato per il benessere complessivo.