Mucci (Bioscience Foundation), ‘intercettiamo condizioni prodromiche sviluppo tumore’

“Bioscience Foundation è la società che ha creato Cancer Driver Interception, un nuovo modello di prevenzione del tumore che si basa sull’intercettazione delle condizioni prodromiche dello sviluppo del tumore. Oggi in Italia la prevenzione si svolge attraverso la diagnosi precoce, noi invece abbiamo individuato e standardizzato i parametri per identificare le condizioni fisiologiche che, quando sono alterate, diventano driver dello sviluppo del tumore, prima che si formi”. Lo ha detto Giuseppe Mucci, presidente Bioscience Foundation, in occasione del convegno nazionale promosso dalla Regione Lombardia al Pirellone sulle nuove frontiere della ricerca oncologica.