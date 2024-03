‘Musica senza barriere’ a Torino contro la sordità, Conni (MED-EL) “Piena vita sociale con l’impianto cocleare”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito 2024, l’Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino ha ospitato il concerto “Sound Sensation – Musica senza Barriere”, promosso da MED-EL in partnership con la RAI. “Oggi l’impianto cocleare può portare ai nostri pazienti una vera e piena integrazione nella vita sociale, e parlo della scuola, della vita lavorativa ma anche dello sport, della musica e di tutte le attività sociali – dichiara Gionata Conni, Marketing Manager di MED-EL Italia – Ecco quindi che il nostro impegno verso i nostri pazienti si è ampliato al di fuori delle mura dell’ospedale, con attività come Sound Sensation per sostenerli in questi momenti della vita”.