‘Musica senza barriere’ a Torino contro la sordità, prof. Cuda “Un evento che fa clamore su di un tema troppo ignorato”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito 2024, l’Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino ha ospitato il concerto “Sound Sensation – Musica senza Barriere”, promosso da MED-EL in partnership con la RAI. “Chiamiamo l’ipoacusia ‘pandemia silenziosa’, anche nelle comunità scientifiche, perché se ne parla poco – sostiene il prof. Domenico Cuda, Direttore Otorinolaringoiatria AUSL Piacenza – manifestazioni come quella di oggi, invece, fanno clamore, ed è per questo che sono molto favorevole a questo tipo di iniziative”.