Natalità, Cattani (Farmindustria): "Faro su sviluppo economico commerciale e welfare"

"Oggi abbiamo la necessità di ripensare il modello sociale economico del Paese e in questo c'è un impegno concreto dell'attuale governo e del ministro Roccella con il Codice di autodisciplina della natalità. Siamo dalla parte del governo che ha ripreso in mano il tema dello sviluppo economico e sociale del Paese. Inoltre, come industria che guida l'export della nostra nazione siamo un faro, non solo sullo sviluppo economico e commerciale del Paese, ma anche negli strumenti di welfare”. Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, a margine dell’incontro ‘Natalità: questione di coppia’, promosso oggi a Roma da Farmindustria con il patrocinio del ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità.