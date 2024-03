Natalità, Luppi (Msd Italia): "Fare la differenza con partnership e progetti innovativi"

“Come Msd ci impegniamo per i nostri dipendenti affinché possiamo sostenere tutti i programmi di genitorialità che si vogliono intraprendere. Ma ci impegniamo anche al di là di quello che è l'impegno sui dipendenti, perché cerchiamo di fare la differenza anche a livello mondo, attraverso progetti come Msd for Mothers, dove vogliamo abbattere la mortalità materno infantile del 75% nel mondo grazie a investimenti cospicui da 650 milioni di euro e anche attraverso progetti innovativi e partnership pubblico privato”. Lo ha detto la presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, Nicoletta Luppi, intervenuta in occasione dell’incontro promosso oggi a Roma da Farmindustria con il patrocinio del ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, intitolato ‘Natalità: questione di coppia’.