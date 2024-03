Natalità, Roccella: "Farmindustria ottimo esempio di collaborazione su tema natalità"

"Farmindustria è un ottimo esempio della collaborazione che noi chiediamo in particolare al mondo del lavoro e al mondo produttivo, ma non soltanto, cioè a tutti gli attori che possono avere un ruolo in questo ambito, sulla questione della natalità. Il problema demografico italiano è enorme e non si risolve soltanto con interventi di governo, che ha fatto la sua parte con buoni risultati”. Così, Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, per la Natalità e per le Pari Opportunità, a margine dell’incontro ‘Natalità: questione di coppia’, promosso oggi a Roma da Farmindustria con il patrocinio del ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità.