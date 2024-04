Da Pioppi a Paestum per celebrare la dieta Mediterranea quale strumento utile ed efficace di prevenzione. In occasione della prima Giornata nazionale del Made in Italy il Ministro della Salute Schillaci ha scelto di essere nel Cilento, dove lo studioso americano Keys teorizzo e valorizzo i benefici della dieta mediterranea sulla Salute. Bisogna imparare da bambini, ha detto il ministro, impegnato perché l’alimentazione sana trovi spazio adeguato nelle scuole.