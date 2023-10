Neurologo Padovani: “Contro declino cognitivo necessari strumenti innovativi per diagnosi precoce”

“Occorre fornire degli strumenti innovativi perché ancora oggi il Sistema non riesce a fare una diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative”. Queste le parole di Alessandro Padovani, presidente eletto della Società italiana di neurologia e direttore della Clinica neurologica e della Scuola di specializzazione in neurologia dell’università di Brescia, in occasione della presentazione del nuovo progetto e-MemoryCare, una innovativa metodica che ricorre all’uso delle nuove tecnologie informatiche e web per contrastare le demenze, presso il Ministero della Salute. La piattaforma digital che “allena” il cervello è sostenuta e promossa da Sin, Cnop, Sinpf, Fimmg, Sumai Assoprof e Fnopi.