Novelli: “Grazie a Franco Romeo abbiamo scoperto l'Oxina, la proteina “spugna” che protegge dall'infarto”

“Grazie a Franco Romeo abbiamo scoperto la proteina, che poi abbiamo chiamato Oxina, considerata oggi una proteina anti infarto, conosciuta in tutto il mondo. La cardiologia è cambiata perché il farmaco è personalizzato, ogni persona ha un suo DNA, ogni persona risponde in maniera diversa e, grazie a questi farmaci, in futuro avremo soluzioni efficienti e con meno rischi” queste le parole di Giuseppe Novelli, professore di Genetica medica e direttore laboratorio di Genetica medica università Tor Vergata di Roma all'incontro presso il Palazzo dell'Informazione Adnkronos in ricordo di Franco Romeo.