Nuove ed innovative cure per i pazienti immunodepressi al centro del Congresso regionale Simit Campania che si svolto a Napoli. Un’occasione di confronto e di aggiornamento scientifico, con un focus sui nuovi farmaci antivirali long acting per i pazienti con Hiv, un efficace percorso di cura che in Campania trova ostacoli normativi e pratici.