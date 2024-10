Nutrizione, Marsiglia (UniPV): “Va vista come terapia, pediatra è primo interlocutore”

“Il pediatra è il primo interlocutore delle famiglie, è chi si prende cura del bambino dai primi giorni di vita. Il progetto di sviluppo vede la nutrizione come terapia, è la terapia che fa crescere bene il bambino. Ha un’influenza straordinaria anche nello sviluppo neuropsichico.” Ha dichiarato il Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di Pavia Gian Luigi Marsiglia a margine della conferenza stampa in Senato “Da buone pratiche regionali a linee guida nazionali sull’alimentazione dei bambini negli asili nido” su iniziativa del Vice Presidente del Senato della Repubblica Gian Marco Centinaio.