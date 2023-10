One Health Project, Cenci (ESG): “Persone e loro comportamenti possono fare la differenza"

"Abbiamo fatto un’indagine per capire quale visione hanno i giovani sulla One Health perché stiamo lanciando un progetto di formazione nelle scuole. La One Health sta assumendo grande interesse in Italia, ci sono grandi cambiamenti che riguardano il modo in cui viviamo ma chi può fare la differenza sono le persone con i loro comportamenti. Siamo interessati a sapere cosa ne pensano i giovani a riguardo.” Ha dichiarato Cristina Cenci di ESG Culture LAB in occasione della presentazione a Roma del progetto ‘One Health Project – Scuole in azione’ promosso da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e da Healthware Group con il contributo non condizionante di Fondazione Msd.