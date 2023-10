"One Health Project", un gioco per studiare quanto i giovani ne sanno di salute globale

Quanto ne sanno i giovani di salute globale? È questo l’interrogativo al centro della ricerca di ‘One Health Project - Scuole in Azione’, un nuovo progetto ludico-formativo che coinvolge tutti gli istituti secondari di secondo grado d’Italia per diffondere la cultura One Health. Questa nuova avventura parte dai risultati dell’indagine 'Scuola e One Health’ che ha interessato 600 giovani tra i 16-18 anni, con l’obiettivo di esplorare le conoscenze e le percezioni del rapporto tra umani, animali, piante e ambiente tra le nuove generazioni.