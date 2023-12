Ordini infermieri: "Vicini a chi ha scioperato, Ssn va sostenuto"

"Siamo vicini ai medici e agli infermieri che anche oggi scioperano così come il mese scorso. Il nostro Servizio sanitario nazionale ha bisogno di essere sostenuto, così come i nostri professionisti”. Lo sottolinea il presidente della Fnopi, Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, Barbara Mangiacavalli, in occasione della protesta sindacale odierna di medici e infermieri, per chiedere al governo di inserire maggiori sostegni economici nella legge di Bilancio.

“Carichi di lavoro insostenibili, retribuzioni non adeguate e scarse opportunità di carriera sono alcuni degli aspetti che incidono negativamente su un quadro già compromesso dalla carenza di infermieri e alle aggressioni agli operatori sanitari – spiega Mangiacavalli -. E' necessario modificare la norma sulle pensioni per non mettere a rischio l'assistenza dei cittadini, e far sì che le risorse inserite nella legge di Bilancio vengono finalizzate in maniera più dettagliata per consentire alla professione infermieristica di essere davvero valorizzata e dare risposte adeguate alla nostra popolazione. Per questo riteniamo che le ragioni sindacali di questi giorni siano da supportare non solo come professionisti ma come cittadini”.