Ortodonzia: Bartolomei odontoiatra), 'la tecnologia rende l'adolescente parte attiva del trattamento'

"Oggi la tecnologia ci mette a disposizione strumenti davvero innovativi che riescono a coinvolgere l'adolescente e renderlo parte attiva del trattamento". Partendo da questa riflessione, Lorenzo Bartolomei, odontoiatra e specialista in ortognatodonzia, è intervenuto all'evento "Il trattamento che vorresti per tuo figlio. E che offri ai tuoi pazienti", alla Vanvitelli di Napoli, spiegando come scansioni 3D, allineatori e monitoraggio da remoto stiano rendendo il percorso ortodontico più partecipato e vicino alla quotidianità dei ragazzi.