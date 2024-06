Piantanida (Soi): "Miopia, più a rischio bimbi e adolescenti"

“La miopia, che in Italia colpisce 18 milioni di persone, è una patologia in aumento in tutto il mondo. Prima infanzia, adolescenti e lavoratori videoterminalisti le categorie più a rischio. Fondamentali occhiali e prevenzione”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Andrea Piantanida, medico chirurgo specialista in Oftalmologia e membro della Società oftalmologica italiana, in occasione del corso Ecm Fad ‘Vista e miopia. La patologia oculare miopica dall’età infantile all’adulto’ realizzato con il contributo del partner scientifico Società Oftalmologica Italiana e in collaborazione con Fielmann.