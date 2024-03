Piccolo, ‘Gilead dall’infettivologia amplia all’immunologa”

“L'impegno di Gilead, fatto di dedizione e di innovazione, va avanti da oltre 30 anni ed è quello di trasformare il decorso naturale di patologie portando terapie innovative ai pazienti. Con la recente acquisizione di CimaBay l'impegno va ad ampliarsi anche a aree diverse da quella infettivologica per entrare in un'area di competenza più immunologica”. Così Carmen Piccolo, direttore medico di Gilead Sciences Italia, in occasione del Congresso AISF sulle epatiti virali presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica di Roma.